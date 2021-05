Stiri pe aceeasi tema

- Alex Dima s-a insurat cu Roxana pe un acoperis de bloc, dorind sa fie un moment aparte. Dupa doi ani de casnicie s-a nascut Sara, dar bucuria lor de tineri parinti a fost umbrita de vestea ca sotia sa are cancer. Dupa mai multe vizite la medici si incercari repetate de a o ajuta pe Roxana, aceasta a…

- Mihai Rait, Dorel din serialul „Las Fierbinți”, traiește de aproximativ patru ani de zile o frumoasa poveste de dragoste cu Ana Maria. Soția lui e foarte discreta, nu apare in emisiuni televizate, iar iata cum arata aceasta acum, la 27 de ani. Actorul și-a cunoscut soția la unul dintre spectacolele…

- In lumea muzicii populare romanești, este din nou doliu! Artistul Ioan Berci s-a stins din viața la varsta de 54 de ani. Tragica veste a fost data de fiica lui Dumitru Farcaș in mediul online. Atat colegii lui de breasla, cat și cei care nu l-au cunoscut, dar ii ascultau muzica, au fost in stare de…

- Gheorghe Zamfir a implinit de curand 80 de ani, iar cu ocazia aniversarii sale, maestrul naiului a facut cateva marturisiri emoționante despre soția sa, Nicoleta Beca. Gheorghe Zamfir a implinit 80 de ani in data de 6 aprilie. Cu aceasta ocazie, celebrul artist a vorbit, intr-un interviu realizat de…

- Oana Lis este in doliu! Ttaal vedetei a incetat din viața astazi, acesta locuind in Spania. Familia face tot posibilul pentru a-i aduce trupul in țara și pentru a-l inmormanta cum se cuvine. Soția lui Viorel Lis este profund indurerata de pierderea parintelui și urmeaza sa ia legatura cu fratele ei.

- Durere fara margini, in familia unui fost judecator de la Tribunalul Buzau. Soția acestuia a pierit in cumplitul accident rutier produs aseara pe DN 1B, in localitatea Istrița de Jos. Polițiștii au stabilit ca mașina condusa pe direcția Buzau catre Ploiești de catre o șoferița de 34 de ani, din Dambovița,…

- Poveste de dragoste demna de film intre Mircea Diaconu și soția sa, actrița Diana Lupescu. Intr-un interviu pentru Antena Stars, actorul a vorbit despre relația sa și a povestit ca s-a ținut de mana pentru prima data cu soția lui abia dupa ce s-au casatorit.

- Doliu in PRO Romania. Un candidat la alegerile parlamentare a murit intr-un cumplit accident de mașina. Samuel Calota a murit impreuna cu sotia sa intr-un accident produs pe DN73, intre localitatile Rasnov si Tohanu Nou. Medicii sositi de urgenta la fata locului nu au mai reusit sa-i salveze, Romania…