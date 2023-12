Tragerea la sorţi a grupelor Euro 2024. România îşi află azi adversarele de la Campionatul European de fotbal din Germania Tragerea la sorți a grupelor Euro 2024 este programata sambata, 2 decembrie, de la ora 19.00 (in direct la Pro TV și pe Voyo.ro), in cadrul unei ceremonii la „Elbphilharmonie” din orașul hanseatic Hamburg, informeaza FRF.In urma rezultatelor obținute in preliminarii, naționalele participante au fost imparțite in 4 urne valorice. Tragerea la sorți va incepe cu prima urna, iar fiecarei echipe extrase ii va fi alocat, tot prin tragere la sorți, o poziție in respectiva grupa, pentru stabilirea programului.Germania, gazda, va ocupa prima poziție in grupa A, in timp ce ultimele 3 echipe care vor obține… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

