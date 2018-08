Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de autocar a facut cel putin 15 morti sambata, la sfarsitul dupa-amiezii, pe un drum cu serpentine din apropiere de Svoghe, localitate din nord-vestul Bulgariei, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Sofia, citat de AFP, scrie agerpres.ro. "Putem confirma 15 decese si 27 de raniti",…

- Un accident de autocar a facut cel putin 15 morti, sambata dupa-amiaza, pe un drum cu serpentine din apropiere de Svoghe, localitate din nord-vestul Bulgariei, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Sofia, potrivit AFP, citeaza Agerpres.

- In Italia va fi sambata zi de doliu national, in cursul diminetii fiind organizata o ceremonie funerara solemna la centrul de expozitie Fiera de Genova, in memoria victimelor tragediei care s-a produs marti pe autostrada A10, in apropiere de orasul Genova, relateaza AFP, preluata de Agerpres. …

- Cel putin 24 de persoane au murit, iar alte 19 au fost ranite dupa ce un autocar a intrat in coliziune cu un alt vehicul in Ecuador, anunta autoritatile locale, citate de site-ul agentiei Associated Press. Accidentul s-a soldat cu zeci de morti si de raniti. Zeci de morti dupa ce un un autocar s-a rasturnat…

- Doua persoane au decedat, iar un minor de 12 ani a fost transportat in stare de inconstienta la spital, in urma unui accident rutier produs duminica pe raza localitatii timisene Lenauheim, dupa ce soferul...

- Trei persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, joi, intr-un accident produs in incinta hidrocentralei Una Kostela, situata in Bosnia-Hertegovina, anunta autoritatile bosniace, conform mediafax. O scurgere de gaze a avut loc in incinta hidrocentralei, a comunicat operatorul complexului,…

- Guvernul de la Atena a decretat trei zile de doliu național, dupa ce zeci de oameni au murit in urma incendiilor care au devastat Grecia. E cea mai mare tragedie cu care se confrunta Grecia, dupa cea din 2007, cand incendiile de vegetație cauzate de seceta și temperaturi extrem de ridicate au ucis 84…

- In urma cu putin timp, un grav accident rutier a avut loc in comuna Magurele, judetul Prahova. Doua autoturisme sunt implicate in eveniment.La fata locului s a deplasat Descarcerearea.Potrivit ISU Prahova, in cele doua autoturisme se afla trei persoane decedate, care au ramas incarcerate. Este vorba…