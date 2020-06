Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE A treia fetița inecata in baraj, in județul Iași, a fost scoasa, sambata, decedata, dupa ce alte doua copile, de 6 și 7 ani, au murit. Se pare ca cele trei fetițe sunt surori. Doua fetițe de 6 și 7 ani au murit, sambata, inecate in barajul Parcovaci, din localitatea Harlau, județul Iași. O alta…

