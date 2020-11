Tragedie pentru Sue Ellen din ”Dallas”. Fiul acesteia a murit la 56 de ani

Actrita americana Linda Gray, in varsta de 80 de ani, cunoscuta publicului din Romania in special pentru rolul lui Sue Ellen din serialul Dallas, este in doliu. Ea a anuntat pe o rețea de socializare ca fiul ei Jeff Thrasher a murit luni, 23 noiembrie, la 56 de ani, scrie Daily Mail. ”O celebrare a vieții fiului meu Jeff. A fost cel mai bun, cel mai amuzant, cel mai dulce om ... a adus atata dragoste in aceasta lume, a fost iubit de toata lumea!”. „Fie ca aceasta calatorie a lui sa fie una magica”, a scris Linda pe Instagram.View this post on Instagram A post shared by Linda Gray (@lindagray_)…