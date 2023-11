Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o lunga perioada in care a vorbit despre cariera ei și despre familie, Oana Roman a spus adevarul despre ce se intampla in viața ei amoroasa. Vedeta a dezvaluit daca este sau nu intr-o noua relație, la cateva luni de la desparțirea definitiva de Marius Elisei.

- Ori de cate ori iși face apariția, Andreea Antonescu are un look impecabil și reușește sa capteze toate privirile. Vedeta in varsta de 41 de ani se poate lauda cu o silueta perfecta dupa doua nașteri. Artista recunoscut in uma cu puțin timp ca nu depune mult efort pentru a arata atat de bine. Tot […]…

- Jennifer Lopez este fara doar și poate una dintre cele mai frumoase artiste din showbizul american. Cantareața și actrița, in varsta de 54 de ani, pare ca a gasit elixirul tinereții, daca judecam dupa fotografiile ei de pe rețelele sociale. Aceasta șocheaza și cu silueta impecabila. Cu toate acestea,…

- Betty Stoian a vorbit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre orientarea ei, un subiect extrem de controversat. A precizat, mai demult, ca este atrasa și de femei, iar acum a clarificat situația. Ce spune fiica lui Florin Salam despre o relație cu o fata. Betty Stoian, mai puternica decat un…

- In ciuda faptului ca a dovedit, de nenumarate ori, ca este o persoana puternica, nu se lasa doborata de suferința și obstacolele ce ii ies in cale, exista un gand ce ii aduce lacrimi in ochi. Afla, din randurile de mai jos, care este motivul pentru care Andreea Marin plange noaptea. Un model pentru…

- Andreea Antonescu a lipsit de la nunta mamei sale, care a avut loc recent, in Statele Unite ale Americii. Cantareața a facut primele declarații despre evenimentul important din viața Mioarei Antonescu.De curand, Mioara Antonescu s-a casatorit cu Karol Szekeres, barbatul cu care formeaza un cuplu de…

- Este vestea momentului in showbiz-ul din Romania! Oana Zavoranu și Alex Ashraf au divorțat! Acum avem adevarul despre separarea dintre cei doi soți. Iata cum a ajuns el sa dea divorț de vedeta! Nu are legatura cu amanta! Iata ce declarații a facut Oana Zavoarnu in exclusivitate pentru Antena Stars!