- Un tanar motociclist din judetul Mures a murit, sambata, dupa ce a intrat in coliziune cu un autovehicul pe DN 13, in zona localitatii Feldioara, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov.

- Un autobuz in care se aflau peste 50 de pasageri s-a izbit marți de un camion parcat in guvernoratul Minya. In urma accidentului, cel puțin 22 de oameni au murit, iar alți 33 au fost raniți, au anunțat autoritațile locale, citate de AFP, potrivit News.ro . ”Soferul camionului s-a oprit pe marginea drumului…

- Un barbat de 64 de ani din Radauți conducea autoturismul pe o alee de acces imobile, avand direcția de deplasare spre intersecția cu str. Ștefan cel Mare. Ajuns in intersecția cu str. Ștefan cel Mare, a virat stanga și a patruns pe drumul prioritar, unde a intrat in coliziune cu motocicleta condusa…

- Un autobuz care transporta membri ai unei comunitați religioase s-a izbit duminica de o cladire din Paris, in apropiere de Porte de Clichy, dupa ce a doborat un copac și un stalp. Șoferul a murit, iar 19 persoane, intre care un copil, au fost ranite. "Șoferul, caruia cel mai probabil i s-a facut…

- Zeci de salvatori au fost mobilizati la fata locului pentru a-i scoate din fantana pe cei trei barbati. Au fost efectuate manevre de resuscitare. Trei barbati din comuna vranceana Boghesti au murit marti, 21 iunie, in timp ce curatau o fantana in comuna vecina Tanasoaia. Barbatii, care se pare ca fac…

- Tragedie pe un drum național din Giurgiu! Un motociclist a murit, dupa ce s-a izbit violent de o mașina. Totul s-a intamplat in apropierea localitații Baneasa, pe DN 41. Oamenii legii au fost sesizați și au intervenit de urgența la fața locului, dar impactul a fost mult prea puternic, medicii fiind…

- TRAGEDIE pe DN 66: Un motociclist din Alba a MURIT in apropiere de Simeria, dupa ce s-a izbit de o mașina TRAGEDIE pe DN 66: Un motociclist din Alba a MURIT in apropiere de Simeria, dupa ce s-a izbit de o mașina Un motociclist din Alba și-a pierdut viața intr-un accident rutier care s-a petrecut astazi,…

- Un grav accident a avut loc astazi in județul Arad, acolo unde un barbat a murit pe loc. El se afla pe motocicleta sa, moment in care a pierdut controlul acesteia și s-a izbit de o mașina aflata pe marginea drumului.