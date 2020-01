Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi tineri indragostiti gasiti morti in casa s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon. Fata de 18 ani se afla pe pat, iar baiatul de 20 de ani era in baie. Vecinii spun ca nu i-au mai vazut pe cei tineri de doua zile. Proprietara le-ar fi spus atunci celor doi sa nu mai faca focul in soba pana cand…

- In cursul serii de 22 decembrie, in jurul orei 22:44, un apel la 112 a solicitat intervenția echipajelor medicale in satul Crang din comuna Ciocani, județul Vaslui, unde o femeie și doi copii, cu varste de 1 an și respectiv, 9 ani, sunt intoxicate cu monoxid de carbon.

- ngajații fermei de pui din localitatea Ciumeghiu, județul Bihor, s-au intoxicat cu monoxid de carbon, acumulat pentru ca hala in care erau nu au fost bine ventilate. Opt angajate au ajuns la spital.Potrivit ISU Bihor, in jurul orei 15.00, un angajat al unei ferme de pui din localitatea Ciumeghiu…

- Opt angajati ai unei ferme de pui din localitatea Ciumeghiu, judetul Bihor, s-au intoxicat, joi, cu monoxid de carbon si au avut nevoie de interventia echipajelor medicale. Sapte femei au fost transportate la spital. Dupa masuratori in halele incalzite cu gaz, pompierii au stabilit ca acestea nu erau…

- Incident grav pe o șosea din Banat, dupa ce o cisterna incarcata cu dioxid de carbon a fost implicata intr-un accident rutier. In urma tamponului cu o mașina, care a avut loc intre Reșița și Soceni, doua persoane au fost ranite și transportate la spital. Accidentul rutier a avut loc pe DN 58, in jurul…

- O femeie de 26 de ani a murit, iar copilul sau in varsta de 7 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, in locuinta lor din localitatea buzoiana Caltuna.

- Un copil in varsta de 7 ani a fost adus in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente. Acesta era in stare de inconstienta in urma intoxicarii cu monoxid de carbon. Echipa de la UPU a facut toate eforturile și in urma tratamentului și a manevrelor de resuscitare, copilul a fost stabilizat și se afla…

- Sezonul rece bate la usa, iar odata cu el apar si problemele provocate de instalatiile de incalzire neingrijite asa cum trebuie. Doi soti din Mehedinti au murit in somn, intoxicati cu monoxid de carbon de la o soba al carei horn nu fusese curatat.