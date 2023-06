Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in județul Bihor, acolo unde planor s-a prabușit langa Aerodromul Ineu. Potrivit ISU Bihor, pilotul a decedat. Aflați mai multe detalii in randurile urmatoare. Un planor s-a prabușit langa Aerodromul Ineu Accidentul teribil a fost anunțat de catre ISU Bihor duminica, 4 iunie, la ora 19:03.…

- Un MiG 21, al Forțelor Aeriene Indiene, s-a prabușit in orașul Hanumangarh, statul Rajasthan, centrul Indiei. Avionul de lupta a cazut peste o casa, iar trei oameni au murit pe loc, relateaza NDTV. Pilotul a reușit sa se ejecteze.In cadrul cercetarii preliminare s-a stabilit ca pilotul, care decolase…

- Un autobuz de pasageri care transporta zeci de membri ai unei trupe de muzica a derapat sambata de pe o autostrada și a cazut intr-un rapa in vestul Indiei, ucigand 13 persoane și ranind alte 29, a anunțat poliția. Autobuzul se indrepta spre Mumbai, capitala financiara a Indiei, in statul Maharashtra,…

- Tragedie aviatica, marti, in Italia. Doua avioane s-au ciocnit in apropiere de Guidonia Montecelio, la periferia Romei. Potrivit presei, este vorba despre avioane ultrausoare Sai Marchetti 208 de antrenament militar. Aparatele s-au prabușit nu departe de via della Longarina. Piloții au murit Piloții…