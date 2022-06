Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 2 ani a decedat, dupa o intoxicație. Potrivit poliției, tatal micuțului a incercat sa-l trateze in condiții casnice. Totul s-a intamplat la data de 10 iunie in raionul Ștefan Voda.

- Un militar a decedat, miercuri, in timpul unui exercitiu de parasutare pe Aerodromul Boboc din judetul Buzau, informeaza Ministerul Apararii Nationale. Potrivit MApN, capitanul Cosmin Constantin Scortea, din Baza 71 Aeriana Campia Turzii, si-a pierdut viata in urma unui accident survenit in jurul…

- O femeie de 33 de ani si doi copii de 3 ani, respectiv 6 ani au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Timisoara. Potrivit ISU Timis, in urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112 din data de 03.05.2022, ora 09:46, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru acordarea primului ajutor la 3 victime inconstiente.La…

- Baiatul a fost gasit in stop cardio-respirator si in hipotermie severa si a fost transportat la spital, dar manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, fiind declarat decesul.Politia Judeteana Sibiu a transmis joi, 28 aprilie, ca un barbat din Talmaciu a sesizat, miercuri seara, ca fiul sau in varsta…

- Tragedie fara margini in Bihor! Un baiețel de trei ani a murit, in Vinerea Mare, dupa ce a fost lovit de un autoturism. Tragedia de proporție a avut loc in satul Sannicolau Roman, Bihor.Iata cum s-a intamplat totul și cine este vinovat!

- Un grav accident de circulație s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe autostrada A1, la kilometrul 426, in apropierea localitații Margina. In accident au fost implicate 6 autovehicule, printre care doua microbuze. In urma coliziunii in lanț, 3 persoane au murit – un barbat, o femeie…

- Astazi, in jurul orei 12.00, politistii pascaneni au fost sesizati despre faptul ca pe raza localitatii Halaucesti a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenesti.Din primele verificari efectuate a rezultat faptul ca un camion ar fi acrosat un minor, care ar fi traversat partea carosabila,…

- O mama a murit in timpul nașterii dupa ce nu a fost informata corect de catre sistemul de asistența medicala din Marea Britanie in legatura cu riscurile la care se supune daca va naște natural. Lucy Howell, in varsta de 32 de ani, a murit din cauza complicațiilor suferite in urma nașterii celui de-al…