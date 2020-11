Tragedie la Spitalul din Piatra Neamț. Zece pacienți intubați au ars în secția de reanimare Inca mor oameni nevinovați pentru ca mai funcționeaza instituții de sanatate fara autorizație ISU! Teatre, Spitale, cladiri in care exista aglomerații de persoane inca mai funcționeaza FARA autorizații la incendiu! Cați oameni trebuie sa mai moara pentru ca legile sa fie respectate? O noua tragedie de proporții a avut loc de aceasta data la Spitalul județean din Piatra Neamț unde exista deja confirmate 10 decese in urma izbucnirii unui incendiu la ATI. 10 pacienți intubați de la ATI au murit carbonizați in urma incendiului. Medicul de garda care s-a aruncat la propriu in flacari pentru a salva… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul ranit in incendiul de la ATI Piatra Neamț va fi transferat la București cu un avion militar. In noaptea de sambata spre duminica, el va fi dus cu o autospeciala SMURD la Iași de unde va fi luat de o aeronava pentru a fi adus pe singurul loc disponibil pentru mari arși de la […] The post Indicii…

- Mihai Grecea a stat in coma saptamani intregi dupa incendiul de la Colectiv și a ales sa se implice civic. El face parte dintr-un grup de supraviețuitori care au inițiat și negociat cu trei miniștri ai sanatații o modalitate ușurata pentru transportul marilor arși in afara țarii. In aceasta seara tragica,…

- Vlad Mixich, expert in politici de sanatate, a reactionat pe pagina de Facebook, dupa incendiul de la Spitalul Judetean Neamt, si aminteste ca in ultimii 30 de ani au fost promise nenumarate spitale, insa nu a fost construit niciun spital public judetean. Zece pacienți COVID de la Terapie Intensiva…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, se va deplasa de urgența in aceasta seara la Piatra-Neamț pentru evaluarea situației de la Spitalul Județean, unde zece oameni au murit intr-un incendiu izbucnit la secția ATI, in urma unui incendiului devastator.Din informațiile pe care le deținem pana in prezent un…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Piatra-Neamt va incheia un protocol cu cea a Spitalului Modular de la Letcani - Iasi pentru preluarea pacientilor cu COVID-19, avand in vedere ca unitatea sanitara din Piatra-Neamt este aproape la capacitate maxima.Managerul interimar al SJU…

- Deși traversam o perioada extrem de dificila la nivel mondial, peste 60 de muzee și operatori culturali din toata țara s-au inscris și anul acesta pentru a sarbatori, pe 14 noiembrie, a șaisprezecea ediție a Nopții Europene a Muzeelor. In contextul actual determinat de pandemie și in situația in care…

- Zeci de oameni s-au inghesuit azi atat la Institutul Oncologic din București, cat și la Spitalul Județean din Ploiești. In ambele cazuri, managerii susțin ca principalul motiv pentru care se produce aglomerația este ca oamenii vin fara programare și se așteapta sa se mai produca astfel de situații.…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect potrivit caruia cheltuielile aferente oricaror tratamente, in tara sau strainatate, ale persoanelor a caror stare de sanatate a fost afectata in urma evenimentului de la Colectiv vor fi platite din bugetul Ministerului Sanatatii, pe toata durata…