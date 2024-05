O tragedie de proportii a avut loc la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu. O tanara de 30 de ani si-a pus capat zilelor in baie. Ea avea antecedente psihiatrice si era a patra oara cand era internata. Femeia fusese internata fara consimtamantul ei, dar cu acordul judecatorilor. Era sub tratament Tanara femeie urma tratamentul medicamentos, […] The post Tragedie la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu. Internata cu forta, o femeie de 30 de ani s-a spanzurat in baie! first appeared on Ziarul National .