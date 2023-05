TRAGEDIE LA SEINI – Un tată și-a găsit fiul spânzurat Polițiștii din Seini au fost sesizați, in finalul de saptamana trecut, prin S.N.U.A.U.112 de catre un barbat de 48 de ani, despre faptul ca și-a gasit fiul spanzurat intr-o anexa a imobilului in care locuiesc. „La fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind un tanar de 20 de ani, iar un echipaj al Serviciului de Ambulanța Maramureș și unul S.M.U.R.D. i-au efectuat manevre de resuscitare, insa la ora 02.46 i-a fost declarat decesul. Cadavrul tanarului a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala Maramureș, in vederea efectuarii necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

