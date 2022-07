Tragedie la Podgoria

Stiri pe aceeasi tema

- Trafic dirijat pe DJ203H, in afara localitații Dedulești, in urma unui accident rutier. In timp ce conducea un autovehicul de tip ATV, din direcția Dedulești catre Ramnicu Sarat, un tanar de 27 de ani, din Topliceni, a pierdut controlul asupra direcției și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Accidentul…

- Administrația Domeniului Public (ADP) din Ramnicu Sarat este in proces de salubrizare a mai multor zone din oraș, iar ieri a venit randul ieșirii din municipiu spre Topliceni, acolo unde anumiți ramniceni s-au descotorosit de o cantitate insemnata de gunoaie. Cu o zi inainte, rigola din aceeași zona…

- Traficul a fost dirijat, in jurul pranzului, pe DC10, in afara localitații Ziduri, in urma unui accident soldat cu ranirea unui varstnic din localitate. „Din primele verificari de la fața locului s-a stabilit faptul ca in timp ce conducea autoturismul din direcția Ziduri catre Costieni, un șofer in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 27 mai, incepand cu ora 22.00, se va desfasura un transport agabaritic pe ruta Savinesti ndash; DN 15 ndash; DN 15D ndash; Roman ndash; E 85 ndash; Filipesti ndash; Adjud ndash; Focsani ndash; Ramnicu Sarat ndash;…

- Un accident in care au fost implicat șase autoturisme a avut loc, vineri, in Arad, dupa ce unui șofer i s-a facut rau la volan. Accidentul a avut loc in zona Podgoria, sens de mers Calea Iuliu Maniu spre sensul giratoriu. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de la ISU, Ambulanța și […]…

- Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp in zona Podgoria, Arad, in sensul de mers Calea Iuliu Maniu spre sensul giratoriu. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de la ISU, Ambulanța și IPJ.

- Daca la Buzau certurile din pricina desființarii gardurilor vii nu mai contenesc, la Ramnicu Sarat cetațenii ne arata cum pot fi transformate spațiile din jurul blocurilor in adevarate locuri de poveste, cu puțina implicare. In imaginile postate pe Facebook, se poate vedea cum locatarii blocurilor și-au…

- Viața culturala ramniceana de la sfarșitul secolului al XIX-lea, concretizata in manifestari de prestigiu ce continuau vechi și bogate tradiții, este și rezultatul activitații unor societați și cercuri culturale inființate din inițiativa intelectualilor din localitate, dornici sa contribuie, pe masura…