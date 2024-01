Incident tragic la un liceu din municipiul Bacau! Un elev din Stanișești a fost gasit spanzurat in toaleta caminului. Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Bacau a fost informat de conducerea Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” din municipiul Bacau despre faptul ca, in aceasta dimineața, un elev de clasa a IX-a a fost gasit spanzurat, […] Articolul Tragedie la Liceul „Saligny” din Bacau! Un elev a fost gasit spanzurat in toaleta caminului a fost publicat in Ziarul de Bacau .