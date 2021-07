Stiri pe aceeasi tema

- Infractiuni la regimul rutier in judetul Constanta. In cauze au fost intocmite dosare de cercetare penala.La data de 21 iulie a.c., in jurul orei 19.20, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au depistat in trafic un barbat, de 47 de ani, care a condus un autoturism pe strada Lavrion din…

- Peste 300 de marinari militari ai Fortelor Navale Romane participa, in perioada 28 iunie - 10 iulie, la exercitiul multinational "Sea Breeze 21", organizat de fortele navale ale Statelor Unite ale Americii si cele ale Ucrainei, in apele internationale ale Marii Negre si in raioane de instructie terestre…

- Potrivit rechizitoriului, inculpata, prin aparator, a formulat si depus o cerere de incheiere a unui acord de recunoastere a vinovatiei, insa solicitarea a fost respinsa de procurorii Parchetului Curtii de Apel Constanta. Rechizitoriul poate fi citit integral accesand sectiunea Documente. Procurorii…

- Stefan Strungaru avea mai multe brevete internationale de scafandru, iar in trecut a fost biolog marin in expeditia pentru colectarea probelor la bordul vasului de cercetare Mare Nigrum,Marea Neagra, Romania.Procurorii din cadrul Parchetului Curtii de Apel Constanta continua cercetarile specifice in…

- Masina s a rasturnat atat pe carosabil, cat si pe acostamentul din dreapta. Judecatoria Macin a decis condamnarea in prima instanta a unui tanar, de 22 de ani, din judetul Tulcea, la trei ani de inchisoare cu suspendare, pentru ucidere din culpa. Decizia a fost contestata la Curtea de Apel Constanta.…

- Initial, dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului Judecatoriei Constanta, insa cauza a fost preluata de Parchetul Curtii de Apel Constanta, unitate de parchet ce va continua cercetarile specifice.Ieri, 09 mai 2021, s a implinit o luna de la moartea scafandrilor Stefan Adrian Strungaru,…

- Apele Romane Dobrogea-Litoral a predat operatorilor 300 de sectoare de plaja pe care a efectuat timp de mai mult de doua luni o serie de operatiuni de colectare a deseurilor, lucrari de nivelare si afanare, precum si de curatare a liniei tarmului de alge. „De maine, incepe sezonul estival. 300 de sectoare…

- Industria turismului balnear din Romania se asteapta la un grad de ocupare de 50% pentru vacanta de Paste si 1 Mai, in conditiile in care majoritatea procedurilor specifice sectorului nu se pot realiza din cauza restrictiilor impuse de pandemie, a declarat, pentru AGERPRES, Nicu Radulescu, presedintele…