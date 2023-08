Tragedie la Archiș: un bărbat a murit strivit de un utilaj agricol In urma cu puțin timp, pe un deal intre Archiș și Beliu a avut loc o adevarata tragedie. Un barbat de 30 de ani a murit fiind strivit de un utilaj agricol. La fața locului a sosit o ambulanța de la stația Sebiș a Serviciului de Ambulanța Județean Arad. Cadrele medicale au constatat decesul barbatului. The post Tragedie la Archiș: un barbat a murit strivit de un utilaj agricol first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Tragedie la Archiș: un barbat a murit strivit de un utilaj agricol appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Se intampla din nou: in urma cu puțin timp, un barbat s-a urcat pe Podul Traian și urla ca se arunca in gol. La fața locului au sosit echipaje ale Serviciului de Ambulanța Județean Arad, Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad și Inspectoratului de Poliție Județean Arad. In data de 3 iulie a…

- Un accident de circulație a avut in localitatea Halmagiu. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului la intersecția cu drumul spre Poienari și a intrat intr-un cap de pod. In urma impactului o persoana a fost accidentata și la fața locului a intervenit un echipaj de la stația Gurahonț a Serviciului…

- In urma cu puțin timp, la Miniș a avut loc o tragedie: o femeie, cetațean german, aflata in camping s-a prabușit la pamant. Femeia se afla in stop cardiorespirator. La fața locului a fost solicitata o ambulanța. In scurt timp a sosit o ambulanța de la Stația Șiria a Serviciului de Ambulanța Județean…

- In urma cu puțin timp, in localitatea Brazii a avut loc un accident de circulație. Un autoturism a ajuns in șanț. Din primele informații, o persoana a ramas incarcerata in mașina. La fața locului se deplaseaza o ambulanța de la Stația Gurahonț a Serviciului de Ambulanța Județean Arad. Vom reveni cu…

- In urma cu puțin timp, in Micalaca, pe Splaiul General Gheorghe Magheru un barbat de 50 de ani a fost gasit inconștient, posibil decedat, intr-o mașina. La fața locului a fost solicitata o ambulanța a Serviciului de Ambulanța Județean Arad. Cadrele medicale efectueaza manevrele de resuscitare. Vom reveni…

- In aceasta dimineața a avut loc un accident de circulație in zona industriala din Gai. A avut loc o tamponare intre un autoturism și un microbuz. In urma accidentului, o femeie a fost ranita. Un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Arad a transportat-o la spital. The post Accident in zona industriala:…

- In urma cu puțin timp, a fost solicitata intervenția unui echipaj de la Serviciului de Ambulanța Județean Arad, de la Inspectoratului pentru Situații de Urgența și de la Inspectoratul de Poliție Județean Arad pe strada Cocorilor din municipiul Arad. Un barbat nu a mai fost vazut de doua zile și nu mai…

- In urma cu puțin timp, un barbat a fost gasit spanzurat la Țipari. El avea 47 de ani. La fața locului a sosit o ambulanța de la stația Chișineu-Criș a Serviciului se Ambulanța Județean Arad. Vom reveni cu amanunte. The post Tragedie la Țipari: un barbat a fost gasit spanzurat first appeared on Arad…