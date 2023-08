Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Arad si-a pierdut viata dupa ce a fost tarata de tramvai mai multi metri la coborarea din vagon, usile inchizandu-se cand victima incerca sa coboare caruciorul in care se afla fata ei cu handicap.

