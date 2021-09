Stiri pe aceeasi tema

- Un muncitor de 54 de ani a murit joi in cimitirul din orașul Brad, județul Hunedoara, dupa ce utilajul pe care lucra s-a rasturnat, iar barbatul a fost prins sub acesta, anunța Mediafax. Polițiștii din Hunedoara au fost sesizați joi ca in cimitirul din Brad a avut loc un accident de munca,…

- Tragedie in Romania! Un șofer a murit intr-un accident rutier grav. ISU: A fost gasit carbonizat Potrivit informațiilor transmise de ISU Hunedoara, un accident rutier grav a avut loc vineri, 10 septembrie, in localitatea hunedoreana Ohaba de sub Piatra. Tragicul eveniment a loc dupa ce autocamion de…

- Un șofer de TIR a murit carbonizat, vineri, in județul Hunedoara, dupa ce s-a rasturnat pe șosea și TIR-ul a luat foc. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 66 Petroșani-Hațeg, la ieșire din localitatea Ohaba de sub Piatra, județul Hunedoara, un…

- ISU Prahova a fost solicitat sa intervina in zona Valea Larga din Comarnic, dupa ce un tractor forestier s-a rasturnat peste un tanar in varsta de 36 de ani. Se pare ca barbatul nu prezinta semne vitale. Se asteapta intrrventia de urgenta a echipajelor medicale. Stire in curs de actualizare

- Tragedie in Satu Mare! Un copil de un an a decedat, in urma unui accident infiorator. Autoturismul in care se afla alaturi de mama și de tatal sau s-a rasturnat si a ajuns intr-un sant. Parinții micuțului au reușit sa iasa singuri din mașina avariata, insa copilul a ramas prins intre fiare și s-a stins…

- Inca un accident rutier pe DN7, Deva-Arad. „Accident rutier, autotren rasturnat in șanț, la intrarea in localitatea Barzava. O victima este incarcerata. DN 7 este blocat pe un sensul de mers Barzava -Arad. Forte participante: Secția Barzava cu o Autospeciala de Stingere cu Apa și Spuma, o descarcerare…