- La locul intervenției s-au deplasat de urgența un echipaj specializat de cercetare (CBRN), 1 autospeciala de stingere, 1 autospeciala de serviciu, un SMURD... The post La un pas de tragedie, intr-o familie din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Tragedie pe o sosea din judetul Timis. O persoana si-a pierdut viata pe loc, iar alte trei au ajuns de urgenta la spital, starea lor fiind acum extrem de critica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat.

- Ziarul Unirea TRAGEDIE intr-o familie din Alba! Un barbat, stabilit in Marea Britanie, a murit intr-un accident de circulație dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac, in timp ce venea de la aeroport TRAGEDIE intr-o familie din Alba! Un barbat, stabilit in Marea Britanie, a murit intr-un accident de…

- Un motociclist a murit, iar altul este in coma dupa o coliziune frontala intre doua motociclete produsa pe un drum din judetul Satu Mare. Tanarul mort avea 25 de ani, iar peste cateva luni urma sa se casatoreasca. The post Accident greu de explicat, soldat cu o tragedie. Un motociclist a murit inainte…

- O fetita nevazatoare in varsta de opt ani a murit ieri-dimineata la Spitalul de Neurochirugie Iasi dupa ce duminica a fost fost internata in stare grava dupa ce a cazut pe scarile Liceului Special „Moldova" din Targu Frumos. Incidentul s-a petrecut la etajul al II-lea, copila fiind in acel moment in…

- El Pais, citat de jurnalemigrant.com, informeaza ca primul accident a avut loc in jurul orei 7.00, miercuri dimineata, pe soseaua CV-13, pe raza localitatii Vilanova d"Alcolea, in dreptul aeroportului Castellon din provincia autonoma Valenciana. Tragedia s-a produs dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal…

- O familie din Sapanța, Maramureș, a fost distrusa intr-un accident petrecut in provincia Castellon din Spania. Tatal și unul dintre fii au murit, iar celalalt fiu este in stare grava la spital. Tragedia a avut loc dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent de un alt autoturism.In…

- Accidentul a avut loc la ora locala 14.15 (ora 15.15, ora Romaniei) langa Don Benito, intre orasele La Paz si Mengabril, din Provincia Badajoz. La locul accidentului au ajuns pompieri, politisti si personal medical de la Extremadura Health Service (SES) si Crucea Rosie. Conform presei spaniole,…