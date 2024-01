Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 9 ianuarie a.c.,in jurul orei 23:00, politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 1 Bobicesti, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe strada Potcoava Mica, din comuna Pirscoveni, au constatat ca la o locuinta a izbucnit un incendiu,…

- O femeie in varsta de 70 de ani a murit, duminica seara, in urma unui incendiu care i-a cuprins casa, in localitatea Corlateni, judetul Botosani. Pompierii au stabilit ca focul a pornit de la jarul cazut din soba. Incendiul izbucnit intr-o casa din localitatea Corlateni a fost observat de vecini.”Cand…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in localitatea Mircea Voda, judetul Constanta.Potrivit ISU Constanta, o casa a fost cuprinsa de flacari.La fata locului intervine Detasamentul Medgidia cu 3 autospeciale de stingere…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in localitatea Stupina judetul Constanta.Din primele informatii o casa de locuit a fost cuprinsa de flacari.Interventia are loc pe strada Atelierelor.Locuinta cu o suprafata…

- In aceasta seara, la ora 20:30 pompierii din cadrul ISU Neamt au fost instiintati despre producerea unui incendiu la o casa situata in comuna Moldoveni. Potrivit ISU Neamt, la locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la SVSU Moldoveni o autospeciala de stingere si Detasamentul…

- Tragedie ingrozitoare in Dorohoi! O femeie de 69 de ani a murit, in urma unui incendiu devastator. Femeia nu a mai avut nicio șansa sa scape dintre flacari, iar pompierii auy gasit-o fara viața. Cei care au alertat poliția au fost vecinii.

- Eveniment Piatra / O femeie, in varsta de 77 de ani, gasita decedata in locuința cuprinsa de flacari noiembrie 13, 2023 12:23 Astazi dimineața, in jurul orei 06.35, pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Furculești, cu doua autospeciale de stingere si un echipaj SMURD, au acționat in…

- Tragedie in comuna buzoiana Valcelele, unde un copil de numai doi ani a pierit intr-un incendiu de locuința. Potrivit ISU Buzau, pompierii au fost chemați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea Valcelele. „De urgența, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale…