Șase persoane au murit și doua au fost ranite dupa ce un autobuz de pasageri a cazut de pe un pod și a plonjat intr-un rau din nord-vestul Spaniei, au anunțat duminica serviciile de urgența, citate de Reuters.

Cel putin doua persoane au murit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un accident rutier in care un autobuz a cazut intr-un rau, in Galicia, in nord-vestul Spania, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.

Doua persoane au murit și alte patru au fost ranite, dintre care doua se afla in stare foarte grava, dupa ce un barbat a tras mai multe focuri de arma, vineri, la Paris, a transmis Parchetul francez, relateaza AFP și Reuters.

UPDATE, ora 12:00 – Cel putin 150 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in regiunea Catalonia din nord-estul Spaniei, au anuntat serviciile de urgenta. Cinci pasageri prezinta rani mai serioase, iar trei persoane au fost transferate la spital. Un pasager a declarat pentru RAC1,…

O explozie provocata cel mai probabil de gaz a ranit duminica cel puțin șapte persoane intr-un restaurant japonez din orașul Tarragona, in nord-estul Spaniei, informeaza Reuters, citat de Mediafax.

O explozie provocata cel mai probabil de gaz a ranit duminica cel puțin șapte persoane intr-un restaurant japonez din orașului Tarragona, in nord-estul Spaniei, informeaza Reuters.

Cel puțin 12 persoane au murit și 2 se aflau in stare critica dupa ce un autobuz a luat foc sambata in orașul Nashik, in statul Maharashtra din vestul Indiei, a declarat un oficial al poliției pentru Reuters.

Cel putin 25 de persoane au murit dupa ce un autobuz a cazut intr-o prapastie in muntii din nordul Indiei, a anuntat miercuri politia, potrivit AFP.