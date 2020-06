Stiri pe aceeasi tema

- Preotul de 69 de ani din Comrat, care a murit din cauza noului coronavirus, a fost condus pe ultimul drum. La inmormantare au venit zeci de oameni, insa nu toți cei prezenți au pastrat distanta sociala și au purtat maști de protecție.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca duminica s-a inregistrat cel mai mic numar de cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19 pe 24 de ore de la inceputul pandemiei. "124 de cazuri noi este cel mai mic numar de cazuri noi pe 24 de ore de la inceputul pandemiei. Avem si cel mai mic numar de…

- ''O ampla majoritate'' a pacientilor afectati de o forma minora de COVID-19 dezvolta anticorpi, care i-ar putea apoi imuniza ''timp de mai multe saptamani'' impotriva acestei boli, potrivit unui studiu realizat de Institutul Pasteur si Spitalul Universitar din Strasbourg, informeaza AFP.Aceste…

- Buzaul, judet situat timp de mai multe saptamani pe ultimul loc din tara in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri cu coronavirus, a depasit pragul de 100 de cazuri de COVID-19, dupa ce sambata alte cinci cazuri au fost inregistrate. Cel mai mic pacient este un bebelus de 6 luni.Potrivit…

- Potrivit primarului orașului Abrud, Nicolae Simina, in localitate nu mai exista, in acest moment, nicio persoana infectata cu COVID-19, dupa ce ultimul pacient din oraș a fost declarat vindecat și s-a intors acasa. „La aceast moment nu mai avem nici o persoana infectata cu COVID-19 in Abrud, ultimul…

- Un angajat al Complexului Energetic Oltenia a decedat, in urma infecției cu coronavirus, la Spitalul Județean de Urgența din Drobeta Turnu-Serverin. Barbatul avea 54 de ani și iși desfașura activitatea la ELCFU Motru. Complexul Energetic Oltenia a comunicat faptul ca decesul s-a produs in cursul zilei…

- Potrivit datelor oficiale furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, in Caraș-Severin au fost confirmate, in ultimele 24 de ore, doua noi cazuri de infectare cu coronavirus. La nivel național, numarul cazurilor noi este 333. In total, in Caraș-Severin au fost confirmate, pana acum, 53 de cazuri de…

- Papa Francisc a celebrat sambata seara (11 aprilie) Vigilia Pascala. Lipsa credinciosilor a fost evidenta și apasatoare, in momentele in care Sfantul Parinte a slujit aproape singur in imensa Bazilica Sfantul Petru. Din cauza restricțiilor impuse de autoritați, oamenii au urmarit ceremonia din casele…