Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit și doi barbați au fost raniți, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat și a luat foc, joi dimineața, pe DN 1A, intre Cocaraștii Colț și Ploiești.Potrivit Poliției Prahova, accidentul s-a produs pe sensul de mers Cocoraștii Colț catre Ploiești, mașina rasturnandu-se in…

- Noapte fatala pentru un barbat din raionul Anenii Noi. Acesta a decedat, dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat.Potrivit poliției, tragedia s-a produs duminica seara, in jurul orei 23:50, la intrarea in satul Roșcani, raionul Anenii Noi.

- Un grav accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata in judetul Cluj. O femeie a decedat si alte 4 persoane au ajuns la spital, dupa ce un autoturism a efectuat o depasire fara sa se asigure. Accidentul s-a petrecut, in apropierea localitații Baciu, județul Cluj, dupa impactul dintre doua…

- O femeie de 64 de ani a murit, in urma unui accident grav care a avut loc aseara pe șoseaua R33 Hincești-Leuseni.Potrivit ofițerului de presa al Inspectoratului de Poliție Hincești, Cristina Vicol, șoferul de 28 de ani, locuitor al raionului Hincești, a pierdut controlul asupra

- Doi tineri soți au murit zburand din mașina care s-a rasturnat in lanul de porumb, noaptea, in Satu Mare. Audi-ul condus... The post Doi soți din vestul țarii au murit zburand din mașina care s-a rasturnat in lanul de porumb, noaptea appeared first on Renasterea banateana .

- O tragedie a avut loc la Satu Mare! Un barbat și o femeie și-au gasit sfarșitul dupa ce mașina lor a fost implicata intr-un accident teribil. Impactul a fost atat de puternic, incat autoturismul in care se aflau victimele s-a rasturnat pe camp.

- Un barbat a murit si o femeie a fost ranita, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, joi dupa-amiaza pe A 4, in judetul Constanta, potrivit news.ro.Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei a transmis ca, joi dupa-amiaza, traficul rutier a fost intrerupt pe Autostrada…

- Tragedie cumplita pe Transfagarașan, in apropierea cabanei Capra, unde trei tineri care circulau cu o mașina inmatriculata in județul Suceava s-au rasturnat mai bine de 50 de metri. Mașina s-a transformat intr-o adevarata cutie de conserve presata, iar urmarile pentru cei trei tineri din mașina ...