- Echipele de salvare cauta posibili supravietuitori printre daramaturi. Prabusirea a avut loc in zona Greater Noida, o suburbie a capitalei indiene New Delhi. Blocul de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Un aparat MIG s-a prabușit, în urma cu puțin timp, la baza Borcea din județul Calarași, confirma MApN, iar IGSU a trimis mai multe echipe în zona. Potrivit unor informații, la locul producerii accidentului erau câteva mii de oameni care participau la o demonstrație, cu ocazia Ziua…

- Tragedie pe o autostrada din orașul nigerian Lagos. O autocisterna care transporta petrol s-a rasturnat și a explodat. In urma accidentului, cel puțin noua oameni, printre care și un copil, au murit, iar alti zeci au fost raniti.

- Scene socante intr-un centru comercial din China. Noua oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce tavanul cladirii s-a prabusit. Momentele groazei au fost surprinse de camerele de supraveghere. Atentie urmeaza imagini care va pot afecta emotional.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in Ungaria, in apropierea aeroportului Pecs-Pogany, a anuntat joi politia comitatului Baranya, informeaza MTI. Cei doi piloți au decedat. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul politiei, avionul de mici dimensiuni s-a prabusit din motive inca necunoscute la…

- Expertii au gasit a doua cutie neagra a avionului Boeing 737-200 care s-a prabusit la 18 mai la putin timp dupa ce decolase de la Havana, facand 111 morti, au informat joi autoritatile locale, scrie AFP.

- Un teatru care era in curs de renovare s a prabusit miercuri seara in orasul San Miguel de Tucuman din Argentina, ucigand trei persoane si ranind alte doua, a precizat Politia locala, scrie Romania TV. Accidentul s a produs in jurul orei locale 20:00, intr o perioada cand in centrul orasului se inregistreaza…