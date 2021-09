Stiri pe aceeasi tema

- Panica in Baia Mare. Accident sau sinucidere? O femeie a cazut in gol de la balconul unui imobil ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Astazi, 12 septembrie, la…

- Duminica, 12 septembrie, la ora 11.37, polițiștii baimareni au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 de o femeie de 47 de ani din municipiu despre faptul ca o femeie a cazut de la balconul unui imobil, situat pe strada Matei Basarab. ”Deplasați la fața locului polițiștii au identificat cadavrul unei femei…

- Tragedie azi in Baia Mare. In jurul orei 11.30, locatari de pe strada Matei Basarab au sunat la 112, anuntand ca vecina lor de la etajul 4 a cazut de pe balcon. La fata locului s-au deplasat echipaje de politie, un echipaj SMURD si un echipaj de jandarmi. Din pacate medicii nu au mai putut […] Source

- Cei doi copii, de 2 ani, gemeni, care au cazut de la etajul 10 al unui bloc cin Ploiești au murit. medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. "In cursul acestei seri, in jurul orei 20.30 polițiștii Secției nr.2 de poliție Ploiești, au fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca…

- Azi-noapte, la ora 03.00, polițiștii de ordine publica din Baia Mare au fost sesizați prin apel 112 de o tanara de 19 ani despre faptul ca in fața unei societați comerciale din Piața Revoluției din municipiu are loc o altercație intre mai multe persoane. “Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat…

- O femeie in varsta de aproximativ 40 de ani a murit, sambata, dupa ce a cazut de la etajul 6 al unui bloc din bucurești. Echipajul SMURD care a ajuns de urgența la fața locului nu a mai putu face nimic pentru victima. Polițiștii de la Omoruri și procurorii vor stabili acum ce s-a intamplat…

- O femeie de 37 de ani a cazut miercuri dimineața de la etajul 7 al unui bloc din cartierul Intre Lacuri din Cluj-Napoca, anunța ISU Cluj. Incidentul a avut loc in jurul orei 5.30. Politia face cercetari pentru a stabili daca este vorba despre o sinucidere sau nu, potrivit Ziua de Cluj. Polițiștii din…

- Un grav accident de circulație a avut loc pe DN 17 in Șieu Magheruș, judetul Bistrita Nasaud. In accident au fost implicate doua autoturisme. In ele se aflau 3 adulți și un copil de 2 ani. Șoferița, o femeie din Maramureș, insarcinata in 20 de saptamani, a ramas intre fiarele contorsionate, in urma…