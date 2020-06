Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in medicina romaneasca. Unul dintre medicii de la Spitalul Universitar s-a stins din viața. Este vorba despre chirurgul Catalin Barbulescu, infectat cu SARS-CoV-2. Deși la un moment dat a...

- Fostul viceprimar al orașului Broșteni, Vasile Rusu, a incetat din viața, vineri, la varsta de 54 de ani. El era internat de aproximativ o saptamana in secție de Pneumologie a Spitalului Județean Suceava, fiind infectat cu noul coronavirus. Vasile Rusu a devenit cunoscut in toata țara dupa ce a participat…

- Vasile Rusu, fostul viceprimar al orașului Broșteni, a incetat din viața la varsta de 54 de ani. Acesta era internat de aproximativ o saptamana in secție de Pneumologie a Spitalului Județean Suceava, fiind...

- Lumea fotbalului este in stare de soc: Tragedie provocata de Covid-19. S-a sinucis, dupa ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus Lumea fotbalului din Franta este in stare de soc, dupa ce doctorul echipei din Ligue 1 Stade de Reims, Bernard Gonzalez, s-a sinucis duminica, la varsta de 60 ani. Medicul…

- Nascut la Potenza, in sudul Italiei, atletul avea in palmares al treilea timp național pe 800 de metri și a fost de doua ori finalist in aceeași proba la Jocurile Olimpice de la Los Angeles și Seul. Tatal atletului iși pierduse viața acum cateva saptamani tot dupa ce a fost infectat cu virusul SARS-COV-2.…

- Italianul Donato Sabia, campion european in sala in proba de 800 de metri la Goteborg in 1984, a decedat, ieri, la varsta de 56 de ani din cauza COVID-19 Nascut la Potenza, in sudul Italiei, atletul avea in palmares al treilea timp național pe 800 de metri și a fost de doua ori finalist in aceeași proba…

- La Timisoara locuiesc in jur 60 de mii de persoane cu varsta de peste 65 de ani, iar 10 la suta nu au apartinatori. Potrivit unei ordonante miliare, de ei trebuie sa se ocupe Directia de Asistenta Sociala.

- Tragedie in familia Forestei. Antrenorul gruparii sucevene, Petre Grigoraș, trece prin clipe grele, dupa ce in dupa-amiaza zilei de luni, 30 martie, a fost anunțat ca fratele sau, in varsta de 59 de ani, stabilit in localitatea bacauana Zemeș, a decedat din cauza virusului COVID-19. La ...