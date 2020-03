Stiri pe aceeasi tema

- Lucia Bose a devenit cunoscuta in 1947, cand a castigat, la varsta de 16 ani, concursul Miss Italia. De atunci, s-a concentrat pe actorie, facand parte din distributiile a peste 50 de filme. Lucia Bose traia intr-o localitate de langa Segovia, fiicele ei traiesc in Valencia, iar fiul, in Mexic, alaturi…

- Actrita italiana Lucia Bose, cunoscuta din filme regizate de Michelangelo Antonioni, Federico Fellini si Luis Bunuel, a murit luni, la varsta de 89 de ani, din cauza Covid-19.Lucia Bose, mama actorilor Miguel Bose si Paola Dominguin, a murit la Madrid, potrivit El Pais citat de news.ro.…

- Actrita italiana Lucia Bose, cunoscuta din filme regizate de Michelangelo Antonioni, Federico Fellini si Luis Bunuel, a murit luni, la varsta de 89 de ani, din cauza Covid-19, anunta news.ro.Lucia Bose, mama actorilor Miguel Bose si Paola Dominguin, a murit la Madrid, potrivit El Pais.…

- Tragedie la Madrid! Cel puțin 19 persoane au murit intr-un azil de batrani, din cauza focarului de coronavirus, informeaza elpais.com.Amplasat in vestul capitalei Spaniei, azilul "Monte Hermoso" a devenit unul dintre cele mai mai mari focare de coronavirus din Spania. "Probabil ca mai mulți oameni vor…

- Tragedie in lumea filmului. Un actor URIAȘ a murit IMPUȘCAT alaturi de sotia sa. Anunțul autoritaților a șocat Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Actorul mexican Luis Alfonso Mendoza, care dubla vocea personajului Sheldon Cooper,…

- Actorul și scenaristul galez Terry Jones, membru al grupului umoristic Monty Python, a murit marti seara, la varsta de 77 de ani, in resedinta sa din nordul Londrei. Artistul galez, care suferea de...

- Actorii Jorge Navarro Sanchez si Luis Gerardo Rivera si-au pierdut viata joi seara in timpul repetitiei unei scene din serialul "Sin miedo a la verdad" (Fara frica de adevar), se arata in comunicat fara a oferi alte detalii, potrivit Agerpres. Serialul de televiziune se afla la al treilea…

- Tanarul actor Harry Hains, in varsta de 27 de ani, a murit saptamana trecuta, pe 7 ianuarie, din motive care inca nu au fost facute publice, potrivit ziarului spaniol La Vanguardia. Harry Hains era...