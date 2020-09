Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata in judetul Cluj. O femeie a decedat si alte 4 persoane au ajuns la spital, dupa ce un autoturism a efectuat o depasire fara sa se asigure. Accidentul s-a petrecut, in apropierea localitații Baciu, județul Cluj, dupa impactul dintre doua…

- GRAV… Tragedie la un bloc din centrul municipiului Husi, unde, intr-unul din apartamente a izbucnit un incendiu, iar pompierii au descoperit intr-una din camere un barbat de 61 de ani, carbonizat. „Sectia de pompieri Husi a fost solicitata sa intervina cu o autospeciala de stingere cu apa, o ambulanta…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, din judetul Ilfov, a murit in judetul Tulcea, in timp ce se deplasa cu o ambarcatiune pe Dunare, in zona Chilia, iar la un moment dat s-a lovit de ramurile unor arbori aflati in apropierea malului.

- Un barbat a murit si alte trei persoane, intre care un copil de doi ani, au fost ranite in urma unui accident provocat de o tanara in varsta de 19 ani care a urcat la volanul unui autoturism fara a avea permis de conducere si care a izbit violent un alt autovehicul care circula regulamentar.

- Tragedie la malul marii. Un barbat in varsta de 42 de ani a murit, inecat in valurile periculoase. Deși medicii au inceput imediat manevrele de resuscitare, nu au mai putut face nimic ca sa il salveze.

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din judetul Cluj, a murit inecat in mare, in dreptul plajei Laguna din Mangalia. Pompierii de la ISU Dobrogea au fost anunțați prin 112 ca sapte persoane, din care patru copii, sunt in pericol de inec. Salvatorii au intervenit cu mai multe ambulante SMURD si SAJ, dar…

- Un barbat, in varsta de 58 de ani, a murit, iar alte 3 persoane au fost ranite, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit violent pe DN2A, la intrarea in Urziceni, pe sensul de mers dinspre Bucuresti. Cumplitul accident a avut loc vineri seara, in jurul orei 19.30.

- Un barbat, in varsta de 58 de ani, a murit, iar alte 3 persoane au fost ranite, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit violent pe DN2A, la intrarea in Urziceni, pe sensul de mers dinspre Bucuresti. Cumplitul accident a avut loc vineri seara, in jurul orei 19.30.