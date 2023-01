Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul de an 2023 a adus ma multe modificari la nivel social in multe state europene. Printre aceste modificari, considerate a fi extrem de importante, sunt și deciziile luate de guvernul și președintele Franței. Conform unui comunicat, Emmanuel Macron a anunțat ca se mareste varsta de pensionare…

- Alba: Doliu in familia arbitrului Lucian Neagu. Soția sa a decedat in urma unui accident produs in Sibiu, acum cateva zile Tragedie in familia arbitrului Lucian Neagu, originar din Teiuș. Soția acestuia, Daniela, a decedat in urma unui accident grav produs in urma cu cateva zile in județul Sibiu. Aceasta…

- Un incendiu puternic a mistuit o casa ieri in Budacu de Sus. O familie cu un bebeluș de-o luna și o fetița de nici 5 ani au ramas fara acoperiș deasupra capului. ”Am salvat un braț de haine!” a povestit Petrica. Un apel la 112 anunța un incendiu izbucnit la o casa in Budacu de Sus, ieri, in jurul orei…

- Fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a fost audiat, vineri, la Tribunalul Buzau, in dosarul privind șpaga pentru ca fiica unui om de afaceri sa poata fi propulsata in mai multe funcții, inclusiv in cea de deputat in Parlamentul Romaniei. Judecatorul de la Tribunalul Buzau a decis…

- Tragedie in lumea fotbalului romanesc! Irinel Cojanu, fotbalist la echipa Athetic Rafov, unde evolua ca atacant s-a stins din viața la varsta de 37 de ani. Anunțul trist a fost facut de clubul de fotbal unde acesta activa. Sportivul a murit in urma unui accident rutier.

- Familia lui Culița Sterp a reacționat dupa ce acesta a provocat un accident rutier grav, pe o strada din centrul orașului Cluj-Napoca. Atat fratele lui Iancu, cat și soția acestuia au fost de partea lui in mediul online, acolo unde au publicat mesaje de susținere, intr-un moment dificil pentru artist.

- Dupa ce primaria Chișinau a anunțat ca nu va mai face economie la energie electrica, din motiv ca astfel este pusa in pericol sanatatea și siguranța oamenilor, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, reacționeaza și indeamna populația sa fie in continuare responsabila. „Domnul…

- Trei pompieri care iesisera din tura duminica dimineata, au salvat doua persoane aflate intr o casa cuprinsa flacari, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Satu Mare. Au intrat in locuinta si au scos doua persoane, care dormeau. Ei au intervenit pana la sosirea colegilor pentru limitarea…