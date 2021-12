Tragedie in apropierea sarbatorilor: Ard mai multe masini in parcarea de la subsolul unui bloc. Locatarii sunt evacuati  (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- Dispozitivele de siguranta publica ale IPJ vor actiona in functie de evolutia situatiei operative, pe raza localitatilor cu accent pe misiunile de patrulare in zonele aglomerate si locurile de comercializare a produselor specifice sarbatorilor de iarna In vederea asigurarii climatului de siguranta publica…

- Tragedie in prag de sarbatori pentru o femeie de 82 de ani, din judetul Botosani. O femeie, in varsta de 82 ani, din localitatea Brateni, comuna Dobarceni, a ajuns, duminica, la spital, cu arsuri pe aproximativ 30 din suprafata corpului, dupa ce casa in care locuia a luat foc, a anuntat purtatorul de…

- Pompierii au fost chemati sa stinga un incendiu in municipiul Constanta, in urma cu cateva momente.Conform primelor informatii ar fi fost vorba despre un incendiu care se manifesta in curtea unui service auto, in Constanta, la intersectia strazilor Baba novac cu Poporului. Conform informatiilor ulterioare…

- Incendiul s-a manifestat cu flacara la acoperisul unui bloc din Slatina si a fost localizat de pompieri dupa cateva zeci de minute.28 de persoane au fost evacuate din blocul cu acoperișul in flacari. Nu sunt persoane care au necesitate ingrijiri medicale.Din fericire, nu au fost inregistrate victime,…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara la acoperisul unui bloc de locuinte din municipiul Slatina. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea flacarilor si pentru evacuarea locatarilor, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin…

- Verificari in sectiile ATI ale spitalelor din judetul Constanta.In aceasta perioada, echipaje de pompieri militari cu autospeciale de stingere cu apa si spuma, echipajul CBRN, precum si echipajele SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, efectueaza…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi in Medgidia, judetul Constanta.Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea, este vorba despre un incendiu care se manifesta la scoala Lucian Grigorescu din Medgidia.Din fericire, toti elevii au fost evacuati…

- Accident rutier in municipiul Constanta. Sase masini implicate.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier in care au fost implicate sase autoturisme, pe strada Suceava…