Stiri pe aceeasi tema

- In dimineata zilei de 23 iunie 2018, in jurul orei 7:00, un barbat din comuna Teslui a sesizat faptul ca vecina sa, o tanara in varsta de 16 ani este spanzurata de grinda unei anexe gospodaresti. In proximitatea cadavrului a fost gasit un bilet de adio in care minora isi xplica gestul. Motivul pentru…

- Drama fara margini in familia ministrului Sanatații! Nepoata Sorinei Pintea s-a sinucis la 27 de ani. Flavia Magdau-Tatarau a fost gasita spanzurata in casa in care locuia in Baia Mare. Cazul a fost...

- "Dumnezeu sa te ierte! O sa ne lipsesti! Te iubim tati", a scris Nela M. pe Facebook. Sotia barbatului care s-a sinucis a aflat de tragedie de la oamenii legii, aceasta spunand ca se astepta ca sotul sau sa fie gasit fara viata pentru ca a gasit un bilet de adio. Prietenii barbatului au transmis…

- Pentru Alina Carp din Barlad viața n-a fost niciodata ingaduitoare cu ea, scrie vremeanoua.ro. A trait intr-o saracie crunta, fiind data de suflet de mic copil, dupa cum povestește una dintre cele mai bune prietene ale ei. „Fata asta era atat de trista... Avea o fetița data in plasament, ca nu avea…