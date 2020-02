Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 10 persoane au murit duminica in India dupa ce autobuzul cu care calatoreau a lovit un cablu electric si a luat foc, potrivit autoritatilor citate de agentia indiana PTI, preluata luni de France Presse, citata de Agerpres. Accidentul s-a produs in statul Odisha din estul tarii, in apropierea…

- Vremea rea pune stapanire si pe alte țari din Europa. In Italia, patru oameni au fost raniti, dupa ce in mai multe regiuni, inclusiv pe versantii din Alpi, rafalele de vant au atins viteze record.

- Un accident grav s a produs pe 15 ianuarie, la intrare in Topraisar, dinspre Amzacea, fiind implicat un microbuz de transport persoane. 20 de persoane au fost ranite si transportate la spital, iar alte doua, printre care si o minora, au murit. Autobuzul s a rasturnat de cateva ori in camp, aflandu se…

- Autobuzul circula pe ruta Teheran-Kunbed, rasturnandu-se la Duab, in provincia Mazandan. In Iran, unde aproximativ 20.000 de oameni mor anual in accidente rutiere, viteza excesiva, oboseala la volan si depasirile riscante sint principalele cauze ale tragediilor de pe sosele. Politia investigheaza…

- Un avion ucrainean cu 176 de oameni la bord s-a prabușit in Iran in cursul dimineții de 8 ianuarie. Din pacate, Crucea Roșie a anunțat ca nu exista nicio șansa ca cineva sa fi supraviețuit impactului. Avion ucrainean cu 176 de oameni la bord s-a prabușit in Iran Azi, 8 ianuarie, un avion apariținand…

- Autobuzul de transport regional s-a prabusit in rapa, ajungand intr-un rau. Tragedia s-a produs luni seara, chiar inainte de miezul noptii, a informat purtatorul de cuvant al poliției locale, Dolly Gumara. "A lovit o bariera de beton și s-a scufundat in rapa. Mai multe victime sunt inca blocate…

- Ziarul Unirea ACCIDENT spectaculos pe DN14. Un șofer a lovit doua autoturisme staționate, a intrat intr-un cap de pod, dupa care s-a rasturnat cu mașina pe marginea drumului ACCIDENT spectaculos pe DN14. Un șofer a lovit doua autoturisme staționate, a intrat intr-un cap de pod, dupa care s-a rasturnat…

- Tragedia a avut loc marți dimineața intr-un spital din Cehia. Putin dupa ora 7 dimineata, un barbat cu o arma semiautomata a deschis focul la sectia de urgenta a spitalului universitar din Ostrava. A impușcat in cap și in gat mai mulți oameni care se aflau in sala de...