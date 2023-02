Tragedie de proporţii în apropiere de Italia: 40 de oameni au murit! Foarte multi oameni, aeroximativ 40 de migranti, printre care un bebeluș de cateva luni, au murit dupa ce ambarcatiunea lor a naufragiat nu departe de orasul italian Crotone, in regiunea Calabria (sud), au anuntat duminica media italiene. 28 de cadavre au fost recuperate duminica dimineața, multe dintre ele fiind aduse de valuri pe o plaja […] The post Tragedie de proportii in apropiere de Italia: 40 de oameni au murit! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

