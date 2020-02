Stiri pe aceeasi tema

- In elicopterul prabușit pe 26 ianuarie, in care au murit Kobe Bryant și fiica lui, Gianna, in varsta de 13 ani, se mai aflau inca șapte persoane. Este oficial ca in tragedia aviatica au murit, in total noua...

- Un avion cisterna canadian de tip C-130 Hercules utilizat pentru stingerea incendiilor de vegetație s-a prabușit joi intr-o regiune muntoasa din statul australian New South Wales, iar toți cei trei membri ai echipajului au decedat, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, scrie Mediafax.Cele…

- Șeful Statului Major al Armatei din Taiwan și alți șapte oficiali militari au murit joi in urma unui accident de elicopter, transmite lavanguardia.com. Aceștia plecasera intr-o misiune de rutina pentru a vizita trupele din zone izolate din Yilan.Elicopterul, Black Hawk, s-a prabușit intr-o zona muntoasa…

- Opt persoane, printre care și șeful Statului Major al armatei taiwaneze, au murit in urma prabușirii unui elicopter militar intr-o zona muntoasa din apropiere de New Taipei City, informeaza site-ul postului CNN, scrie Mediafax.Elicopterul de tip UH-60M Black Hawk, in care se afla generalul…

- Un avion al companiei Bek Air cu 98 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s-a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu-se cel putin noua morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara situata in Asia Centrala, scrie Reuters.

- O tragedie aviatica de proporții s-a produs in Statele Unite ale Americii, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit. In urma incidentului, 9 persoane și-au pierdut viața, iar printre victime se numara și copii.

- Saptesprezece persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa ce a decolat in estul Republicii Congo, informeaza duminica dpa, Reuters si AFP. Avionul ce apartinea companiei private congoleze Busy Bee s-a prabusit peste un cartier populat din orasul Goma, in estul…

- Avionul s-a prabusit in districtul Espigao Azul, chiar in apropiere de aeroportul unde urma sa aterizeze. Pilotul si doi pasageri au murit pe loc, iar o a patra persoana, o femeie, a fost grav ranita, dar si aceasta a decedat dupa cateva ore la spital. Pilotul se numea Magnus Boeno Padilha…