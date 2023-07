Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit si a ars pe un camp din apropierea unui aeroport din afara zonei Los Angeles-ului, sambata dimineata devreme. Toate cele sase persoane aflate la bord au murit. Ce ruta avea avionul? Aeronava, un avion de afaceri Cessna C550, venea dinspre Las Vegas si s-a prabusit in apropierea aeroportului […] The post Tragedie aviatica! Un avion s-a prabusit si a ars pe camp: mai multi morti! (VIDEO) first appeared on Ziarul National .