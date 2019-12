Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 persoane au murit dupa ce un avion de pasageri al companiei aeriene kazahe Bek Air s-a prabusit vineri in zori in timpul decolarii de pe aeroportul din Almaty, a informat vineri agentia Kazinform, preluata de agentiile internationale de presa.Aeronava Fokker 100 a pierdut din…

- Un avion al companiei Bek Air cu 95 de pasageri si 5 membri ai echipajului la bord s-a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu-se cel putin 14 morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara, conform Russia Today.

- Un avion al companiei Bek Air cu 98 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s-a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu-se cel putin noua morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara situata in Asia Centrala, scrie Reuters.

- Un avion al companiei Bek Air cu 95 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s-a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, potrivit autoritatilor din aceasta tara situata in Asia Centrala, scrie digi24.ro.

- Un avion al companiei Bek Air cu 95 de pasageri și cinci membri ai echipajului la bord s-a prabușit vineri în apropierea orașului Almaty din Kazahstan, provocând decesul a cel puțin noua persoane, au anunțat autoritațile din Kazahstan, potrivit Reuters.Avionul se îndrepta spre…

- Autobuzul de transport regional s-a prabusit in rapa, ajungand intr-un rau. Tragedia s-a produs luni seara, chiar inainte de miezul noptii, a informat purtatorul de cuvant al poliției locale, Dolly Gumara. "A lovit o bariera de beton și s-a scufundat in rapa. Mai multe victime sunt inca blocate…

- Tragedia s-a produs in estul Slovaciei. Cel putin cinci oameni au murit in urma exploziei care a zguduit blocul de locuinte cu 12 etaje, a informat presa locala. Explozia a avut loc intr-un bloc cu 12 etaje din Presov, intre etajele 9 si 12. Mai multe persoane s-au refugiat pe acoperis, au…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si 20 au fost ranite miercuri in vestul Slovaciei in urma coliziunii intre un autocar si un camion, a anuntat politia, transmite AFP, preluata de Agerpres. ”Pot sa confirm decesul a 13 persoane, 20 sunt ranite intr-un accident in apropiere de Nitrianske Hrnciarovce,…