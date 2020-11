Stiri pe aceeasi tema

- Drama continua dupa incendiul de la Piatra Neamț. Inca un pacient infectat cu SARS-CoV-2 transferat de la Piatra Neamț la Iași, dupa incendiul de la Terapie Intensiva, a murit, miercuri. Doar unul dintre cei șase pacienți mai este in viața, astfel ca bilanțul decedaților a ajuns la 15. Unul dintre supraviețutorii…

- Inca un pacient cu COVID-19 transferat la Spitalul mobil din Leșcani (Iași) in urma incendiului de la Secția ATI a spitalului din Piatra Neamț a murit miercuri. Din cei șase bolnavi transferați atunci la Iași mai este in viața unul singur. „S-a pierdut inca un pacient de la Neamț, mai ingrijim un pacient…

- Inca un pacient infectat cu coronavirus transferat de la Piatra Neamț la Iași, dupa incendiul de la Terapie Intensiva, a murit, miercuri. Doar unul dintre cei șase pacienți mai este in viața.

- Cei doi pacienți cu COVID-19, supraviețutori ai tragediei de la Piatra Neamț, transferați la Lețcani, se simt mai bine, dar nu parasesc Terapia Intensiva. Medicii de la Iași, secția externa de la Lețcani, au transmis, luni, ca cei doi pacienți transferați dupa incendiul de la Terapie Intensiva,…

- In cursul zilei de ieri au mai murit doi pacienți transferați de la Neamț la Iași, in urma incendiului care a distrus doua saloane de Terapie Intensiva la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Astfel, in afara de medicul Catalin Denciu, transferat in Belgia cu arsuri grave, doi pacienți din cei șapte…

- Alți doi pacienți transferați de la Terapia Intensiva din Piatra Neamt la Iasi, in urma incendiului de la secția ATI, au murit la Spitalul de la Letcani, potrivit ministrului Sanatații, Nelu Tataru.

- Cinci bolnavi de coronavirus de la Terapie Intensiva vor fi transferați, joi, din Capitala la Iași. Doi dintre ei vor fi internați in Spitalul mobil de la Lețcani. Anunțul a fost facut de managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, Carmen Dorobaț. „In cursul zilei de astazi (joi-n.r.), alți cinci…

- Starea de sanatate a celor șase pacienți transferați la Spitalul Mobil Letcani, in urma incendiului de la unitatea medicala din Piatra Neamț, nu s-a ameliorat in ultimele 24 de ore, a precizat in aceasta dimineața, directorul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Carmen Dorobaț. Ea a mai spus ca…