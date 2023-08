Tragedia de la Crevedia, aproape să se repete în Argeș. Conductă de gaze spartă, pericol de explozie în Bascov O conducta de gaze s-a spart in localitatea Bascov, din județul Argeș. La fața locului intervin echipele de pompieri, traficul in zona fiind oprit din cauza periculului unei noi tragedii ca cea de la Crevedia. Pericol uriaș, marti dimineata, dupa ce o conducta de gaz a fost sparta in timpul unor lucrari in comuna Bascov din județul Argeș, scurgerile de gaze fiind insemnate cantitativ. Pompierii intervin de urgența la fata locului cu mai multe autospeciale. Traficul in zona a fost oprit, iar oamenii de la cladire de birorui din apropiere au fost evacuați. Distribuitorul de gaze a fost și el anunțat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit marți, 29 august, in comuna argeșeana Bascov, dupa ce o conducta de gaz a fost sparta in timpul unor lucrari. La fata locului s-au deplasat patru echipaje cu doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autospeciala CBRN si o ambulanta SMURD, fiind anuntat si distribuitorul…

- Pompierii intervin in aceste momente in comuna Bascov, județul Argeș pentru a asigura masurile specifice de prevenire ale incendiilor, dupa ce o conducta de gaz a fost sparta de muncitorii care efectuau lucrari in zona. “La fata locului intervin patru echipaje de pompieri cu doua autospeciale pentru…

- O conducta de gaze s-a spart, marti dimineata, in comuna Bascov, in timpul unor lucrari, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. ‘La fata locului intervin patru echipaje de pompieri cu doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autospeciala CBRN si o ambulanta SMURD. A…

- O conducta de gaze s-a spart, marti dimineata, in comuna Bascov, in timpul unor lucrari, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges."La fata locului intervin patru echipaje de pompieri cu doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autospeciala CBRN si o ambulanta SMURD.…

- O conducta de gaze s-a spart, marti dimineata, in comuna Bascov, in timpul unor lucrari. „La fata locului intervin patru echipaje de pompieri cu doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autospeciala CBRN si o ambulanta SMURD. A fost anuntat si distribuitorul de gaze pentru luarea masurilor…

- Conducta de gaz sparta in timpul unor lucrari in Bascov. Intervin pompierii Pompierii au fost alertați și au intervenit rapid in urma ruperii unei conducte de gaz in timpul unor lucrari desfașurate in comuna Bascov. Echipajele de intervenție se straduiesc sa asigure masurile de prevenire și sa gestioneze…

- Pompierii intervin, marti dimineata, pentru a asigura masurile specifice de prevenire ale incendiilor in cazul unei conducte de gaz sparta in timpul unor lucrari in comuna Bascov din județul Argeș.La fața locului intervin patru echipaje de pompieri cu doua autospeciale pentru stingerea incendiilor,…

- Pompierii intervin pentru a asigura masurile specifice de prevenire ale incendiilor in cazul unei conducte de gaz sparta in timpul unor lucrari in comuna Bascov.La fața locului intervin patru echipaje de pompieri cu doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autospeciala CBRN și o ambulanța SMURD.A…