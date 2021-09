Traficul și consumul de droguri, un flagel periculos printre tinerii din Bistrița-Năsăud! Unii scapă cu pedepse cu suspendare, alții ajung după gratii Flagelul traficului și consumului de droguri este foarte prezent printre tinerii din Bistrița-Nasaud. O dovedesc numeroasele dosare in care sunt inculpate persoane de pana in 30 de ani sub astfel de acuzații, aflate pe rolul instanțelor și probabil la fel de multe aflate inca in ancheta procurorilor DIICOT. Cele mai folosite substanțe interzise sunt, evident, cele mai la indemana din punct de vedere al prețului: cannabis, ecstasy ori sare de baie. Unii dintre cei inculpați și trimiși in judecata de DIICOT iși recunosc vinovația și primesc pedepse cu suspendare, insa nu e o regula. Alții insa ajung… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

