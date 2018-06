Stiri pe aceeasi tema

- Marti, va avea loc un ceremonial militar organizat cu ocazia “Ziua Drapelului”, in Piata Tricolorului din Capitala, fiind impuse restrictii de circulatie in zona, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- In data de 26.06.2018 va avea loc un ceremonial militar, organizat cu ocazia ldquo;Ziua Drapelului", in Piata Tricolorului.Pentru buna desfasurare a evenimentului, in intervalul orar 09:00 ndash; 11:00, se va restrictiona traficul rutier pe Calea Victoriei, intre bulevardul Ion Campineanu si bulevardul…

- Brigada Rutiera instituie mai multe restrictii de circulatie in Bucuresti, sambata, in contextul desfasurarii "Marsului Diversitatii", dar si a "Marsului Normalitatii". "Marsul Diversitatii" se va desfasura pe urmatorul traseu: Piata Victoriei - Calea Victoriei - bd. Regina Elisabeta - Piata Universitatii,…

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata, 21 aprilie, intre orele 19,30 - 20,00, pe Calea Victoriei, banda I de circulatie, intre Str. Constantin Mile si Bd. Regina Elisabeta, precum si intre orele 19,30 - 20,15, pe Str. Constantin Mille, cu ocazia ceremoniilor militare prilejuite de Zilei Fortelor…

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata, intre orele 19,30 - 20,00, pe Calea Victoriei, banda I de circulatie, intre Str. Constantin Mile si Bd. Regina Elisabeta, precum si intre orele 19,30 - 20,15, pe Str. Constantin Mille, cu ocazia ceremoniilor militare prilejuite de Ziua Fortelor Terestre,…

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata, intre orele 19,30 - 20,00, pe Calea Victoriei, banda I de circulatie, intre Str. Constantin Mile si Bd. Regina Elisabeta, precum si intre orele 19,30 - 20,15, pe Str. Constantin Mille, cu ocazia ceremoniilor militare prilejuite de Ziua Fortelor Terestre,…

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata, intre orele 19,30 - 20,00, pe Calea Victoriei, banda I de circulatie, intre Str. Constantin Mile si Bd. Regina Elisabeta, precum si intre orele 19,30 - 20,15, pe Str. Constantin Mille, cu ocazia ceremoniilor militare prilejuite de Ziua Fortelor Terestre,…

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata, 21 aprilie, intre orele 19,30 - 20,00, pe Calea Victoriei, banda I de circulatie, intre Str. Constantin Mile si Bd. Regina Elisabeta, precum si intre orele 19,30 - 20,15, pe Str. Constantin Mille, cu ocazia ceremoniilor militare prilejuite de Zilei Fortelor…