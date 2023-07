Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 14-17 Iulie 2023, va fi sistata circulația transportului public pe str. Columna, tronsonul cuprins intre strazile Mitropolit G. Banulescu-Bodoni si A. Puskin. {{690460}}In perioada 13.07.2023, ora 20:00 - 17.07.2023, ora 05:00, circulația troleibuzelor…

- In perioada 7-12 iulie 2023, va fi suspendat parțial traficul rutier pe str. Valea Trandafirilor, tronsonul cuprins intre strazile Melestiu și Ciuflea, anunța Primaria mun. Chișinau. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reparație curenta a strazii Valea Trandafirilor.

- Traficul rutier a fi suspendat pe strada 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Mitropolit G. Banulescu – Bodoni și A. Pușkin, in perioada 3 iunie- 31 iulie. Circulația va fi sistata deoarece vor avea lucrari de reabilitare a strazii 31 August 1989.

- In perioada 20 mai 2023, ora 08:00 – 22 mai 2023, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfint, in perimetrul str. Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și str. A. Pușkin, Piața Marii Adunari Naționale. Masura a fost luata in legatura cu desfașurarea, pe 21 mai 2023, a intrunirii…

