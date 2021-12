Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Daniel a deschis joi dimineața lucrarile Simpozionului Internațional de Teologie „Pastorația romanilor din afara Romaniei: responsabilitate eclesiala și unitate etnica”. Evenimentul are loc la Palatul Patriarhiei și se desfașoara in format hibrid, cu participare fizica sau online, pe parcursul…

- O investiție de 18 milioane de euro care se va lasa cu 500 de noi locuri de munca este mana cereasca pentru Reșița, municipiul banațean confruntandu-se cu o rata a șomajului din pacate ridicata.

- Industria turismului a fost una din cele mai afectate industrii de aceasta pandemie. Anul 2021 a adus o ușoara revenire a acestei industrii, a avut de caștigat turismul autohton in primul rand, și asta pentru ca romanii au fost sfatuiți de autoritați sa iși faca concediile in țara. Insa acum competiția…

- Grupul OMV Petrom a realizat in primele noua luni un profit net de 1,67 miliarde lei, in crestere cu 103% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand rezultatul net s-a ridicat la 826 de milioane de lei, potrivit rezultatelor transmise vineri Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Veniturile…

- Industria ceramicii din Europa, un sector cu vanzari de 35 de miliarde de dolari pe an, credea ca ceea ce a fost mai greu a trecut cand vanzarile au crescut cu peste 10% in prima jumatate a acestui an iar carnetele de comenzi au inceput sa se umple din nou dupa pagubele provocate de pandemie, transmite…

- CE, sprijin de 358 milioane de euro pentru IMM-urile afectate de pandemie FOTO: Arhiva. Comisia Europeana a aprobat, astazi, un sprijin de 358 de millioane de euro pentru Romania, destinat intreprinderilor mici si mijlocii afectate de resprinctiile impuse de pandemia de covid19. Sprijinul…

- Fundația Mereu Aproape și Sika Romania au susținut 111 elevi cu drag de carte din 11 școli din țara sa iși dezvolte cunoștințele oferindu-le pachete educaționale multidisciplinare și rechizite. Copiii provin din zone unde accesul la lecțiile online este dificil, iar bucuria lor de a primi carțile a…

- Persoanele in varsta de 65 de ani si peste reprezentau in Romania 19,3% din populatia rezidenta a tarii, la 1 ianuarie 2021, respectiv 3.707.080 de cetateni din 19.186.201, populatia rezidenta a tarii, potrivit unui comunicat al Institutul National de Statistica publicat cu ocazia Zilei Internationale…