Directorul Aeroportului din Iasi, Romeo Vatra, a declarat, miercuri, ca in perioada ianuarie-octombrie din acest an traficul a fost de 1,32 milioane de pasageri, nivel care a depasit traficul inregistrat inaintea pandemiei. “In 2019 am avut aproximativ 1,3 milioane de pasageri, iar la 1 noiembrie acest an am atins deja acest nivel. Cu alte cuvinte am batut recordul. Estimam ca putem depasi 1,5 milioane de pasageri la sfarsitul acestui an, ceea ce este mult peste asteptarile pe care le aveam la inceputul anului”, a declarat pentru News.ro directorul aerogarii iesene, Romeo Vatra. Totodata, Vatra…