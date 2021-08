Stiri pe aceeasi tema

- Va prezentam rutele internationale de pe Aeroportul Iasi, disponibile in aceasta perioada: Cu operatorul Wizz Air: BERGAMO - si retur BRUXELLES (Charleroi) - si retur VENETIA (Treviso) - si retur DORTMUND - si retur TORINO- si retur BILLUND - si retur EINDHOVEN - si retur PARIS (Beauvais) - si retur…

- Bucuresti, 15 Iulie 2021. Altex in parteneriat cu una dintre cele mai mari agenții touroperatoare din Romania, Karpaten Turism lanseaza un nou serviciu, Altex Travel, prin care clientii au posibilitatea sa-si aleaga vacantele mult visate, direct in magazinele Altex si Media Galaxy, dar si online pe…

- Unii romani aleg vacanțele exotice, alții cauta zone fara restricții. Un alt segment de public se orienteaza spre destinațiile care le ofera mai multe masuri de siguranța. Noile reguli internaționale de...

- Sorin Cimpeanu a explicat de ce a decis sa mute din iulie in septembrie debutul concursurilor pentru directorii de școli. Ministrul spune ca mulți aveau nevoie de un ”moment de respiro”, dupa un an și jumatate in care nu au predat, iar unii aveau programata vacanța cu concedii in strainatate.…

- In fiecare zi, milioane de oameni cauta pe Google informații legate de calatorii și vacanțe. Aceste cautari ajuta afacerile sa intre in contact cu clienții, și ajuta sa ințelegem entuziasmul oamenilor atunci cand vine vorba de planurile de vacanța. Cautarile pe Google din ultima perioada sunt un mesaj…

- Cei care iși doresc sa plece anul acesta in vancanțe trebuie sa aiba portofelul plin. De ce? Vacanțele se vor scumpi semnificativ de la inceputul lunii iunie, avertizeaza directorul executiv al unei cunoscute agenții de turism online. Ca de exemplu, un bilet de avion pe ruta Londra – Algarve, in Portugalia,…

- Achilleas Kanaris, CEO Vodafone Albania, a fost desemnat CEO al Vodafone Romania, incepand cu 1 iulie 2021, și ii va raporta lui Serpil Timuray, CEO Europe Cluster. Acesta o va inlocui pe Murielle Lorilloux, care iși incheie mandatul de patru ani in Romania, urmand sa preia funcția de Vodafone Business…