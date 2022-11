Compania constructoare de tuneluri a lui Elon Musk, The Boring Company, iși prezinta de mult timp planurile de transport subteran in fața oficialitaților municipale, dar orașele au devenit rapid dezamagite și au pus capat proiectelor. Mai puțin cunoscuta decat Twitter sau Tesla, Elon Musk deține, de asemenea, The Boring Company, o companie constructoare de tuneluri […] The post „Traficul ma inebunește”. Tunelurile promise de Elon Musk ajung fundaturi first appeared on Ziarul National .