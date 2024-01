Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE - Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca Statia CF Darste a fost repusa sub tensiune la ora 20:30, iar circulatia trenurilor s-a reluat in conditii de siguranta (fir I si fir II). In plus, nu a mai fost necesara dublarea trenurilor cu locomotiva Diesel.”Au fost afectate 4 trenuri…

- CFR Calatori va introduce, suplimentar, in circulatie, un tren InterRegio Brasov-Bucuresti Nord, in data de 2 ianuarie 2024, pentru a veni in intampinarea solicitarilor de trafic, potrivit Rador. Conform unui comunicat al companiei, trenul va pleca din Brasov la ora 18:00 si urmeaza sa ajunga la Bucuresti…

- IPJ Brașov anunța ca traficul rutier este blocat pe DN1, in localitatea Fagaraș, intrarea dinspre Sibiu, ca urmare a unui accident de circulație, cu pagube materiale, ce a avut loc cu puțin timp in urma. Un autocamion a derapat și, din cauza poziției acestuia pe carosabil, ambele sensuri de mers sunt…

- La acest moment traficul rutier este blocat pe DN1, in zona localitații Predeal, ca urmare a unui accident de circulație, ce a avut loc cu puțin timp in urma, anunța IPJ Brașov. In accident sunt implicate 3 autovehicule și in urma coliziunii dintre acestea, 5 persoane, ocupanți in autovehicule, beneficiaza…

- Un accident de circulație a avut loc, mai devreme, in municipiul Brașov. Incidentul rutier s-a produs in cartierul Rulmentul, pe Bulevardul 13 Decembrie, in zona Lux Divina. Medicii au ajuns la fața locului, dar nu știm, inca, daca sunt și victime. Polițiștii fac cercetari pentru a afla in ce condiții…

- Un accident de circulație a avut loc, mai devreme, la Zarnești. Potrivit martorilor, in incidentul care a avut loc in centrul orașului, o persoana a fost ranita. Traficul se desfașoara cu dificultate in zona. Polițiștii fac primele cercetari, iar medicii acorda ingrijiri persoanei ranite. Daca apreciezi…

- Dupa mai bine de 30 de ani, prima cresa din Municipiul Sacele a devenit functionala, anunta primarul Virgil Popa . Luni a fost inaugurata prima creșa functionala, din Sacele. Astfel, peste 40 de copii, cu varsta cuprinsa intre 0 și 3 ani, se bucra de noul spatiu. Noua cresa a fost amenajata in sediul…

- La acest moment traficul rutier se desfașoara cu restricții pe DN73A, intre localitațile Rașnov și Predeal, ca urmare a unui accident de circulație ce a avut loc cu puțin timp in urma, anunța IPJ Brașov. In accident sunt implicate 2 autovehicule, iar unul dintre conducatorii auto implicați a suferit…