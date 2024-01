Stiri pe aceeasi tema

- Traficul total de marfuri in porturile maritime romanesti a inregistrat, in anul 2023, conform datelor operative la acest moment, peste 92,5 milioane tone, o crestere de 22,5 fata de 75,5 milioane tone in 2022, reprezentand o performanta istorica a portului Constanta. Potrivoit CNAPM Constanta, traficul…

- Biroul vamal de frontiera Siret, cel mai mare punct de comunicatie cu Ucraina, a beneficiat de fonduri de peste 10 milioane euro pentru reabilitare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, co-finantat de Uniunea Europeana, informeaza Autoritatea Vamala Romana.Presedintele Autoritatii…

- Portul Constanta a expediat 32,6 milioane de tone de cereale in primele 11 luni ale acestui an, in conditiile in care cerealele ucrainene au fost responsabile pentru aproximativ 40 din volumul total, au declarat reprezentanti ai autoritatii portuare pentru Reuters, citata de Agerpres.Precedentul record…

- Portul Constanta a expediat 32,6 milioane de tone de cereale in primele 11 luni ale acestui an, in conditiile in care cerealele ucrainene au fost responsabile pentru aproximativ 40% din volumul total, au declarat reprezentanti ai autoritatii portuare pentru Reuters. Precedentul record privind cantitatile…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Tulcea, ca Romania va asigura tranzitul a cel putin 4 milioane tone de cereale lunar dinspre Ucraina, lucru posibil si prin implementarea proiectului PRIMUS dedicat navigatiei pe timp de noapte pe Canalul Sulina, conform…

- Au inceput lucrarile la primul port construit de la zero, in zona Marii Negre, dupa Revolutie. Este vorba de Portul Ovidiu, care ar urma sa fie gata peste doi ani. Acesta va prelua din marfa care ajunge in prezent la Constanta, mai ales din Ucraina. In plus, se va debloca si Autostrada Dobrogei, aglomerata…

- Primaria municipiului Suceava a atras de la Uniunea Europeana prin PNRR suma de 26,5 milioane de lei pentru reabilitarea infrastructurii școlare și pregatirea ei pentru invațamantul dual la Colegiile ”Samuil Isopescu” și ”Al. Ioan Cuza”. Colegiul ”Samuil Isopescu” va beneficia de 15,45 de milioane…

- Romania va dubla, pana la sfarsitul anului, capacitatea de tranzit pentru cerealele din Ucraina, a anuntat, miercuri, premierul Marcel Ciolacu. Acesta a declarat, la finalul sedintei comune ale guvernelor Romaniei si Ucrainei, ca volumul de cereale ucrainene care va trece lunar prin Romania va creste…