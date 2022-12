Stiri pe aceeasi tema

- Traficantul de arme rus Viktor Bout (But), eliberat recent in urma unui schimb cu Washingtonul contra baschetbalistei americane Brittney Griner, si-a exprimat sambata sustinerea pentru presedintele rus Vladimir Putin si ofensiva rusa in Ucraina, informeaza AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent…

- Traficantul de armament rus Viktor Bout, incarcerat in Statele Unite timp de 14 ani, eliberat joi in schimbul eliberarii baschetbalistei americance Brittney Griner, acuza Occidentul de faptul ca vrea ”sa distruga” si ”sa dezbine” Rusia, intr-un interviu publicat vineri, relateaza AFP, informeaza…

- Rusia o elibereaza pe baschetbalista americanca Brittney Griner intr-un schimb de detinuti cu traficantul de armament Viktor Bout, incarcerat in America de 12 ani, relateaza BBC News. (Vom reveni), potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia a decis eliberarea jucatoarei de baschet americane Brittney Griner in cadrul unui schimb de detinuti cu Statele Unite, care il vor elibera pe traficantul de arme Viktor Bout, afirma surse de la Washington, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Statele Unite au aprobat sa vanda suplimentar Poloniei 116 tancuri de lupta americane Abrams si alte armamente grele pentru un total de 3,75 miliarde de dolari, dupa ce au mai achizitionat 250 in aprilie, a anuntat marti Departamentul de Stat american, scrie AFP, citat de Agerpres. Fii la…

- Rusia a declarat vineri ca spera sa incheie un schimb de prizonieri cu Statele Unite. rusia l-ar vrea inapoi pe traficantul de arme rus condamnat Viktor Bout, cunoscut sub numele de „Negustorul Morții”, intr-un schimb care ar include-o și pe vedeta americana de baschet Brittney Griner. Fii…

- Rusia anunta vineri ca spera sa aiba loc un schimb de detinuti cu Statele Unite, implicand un negustor de arme, Viktor Bout, detinut de catre autoritatile americane, relateaza AFP, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Bursele europene au inchis marti in scadere, dupa o inflatie peste asteptari in SUA, iar indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 1,5%, in urma datelor care au aratat o inflatie perste asteptari in Statele Unite, in luna august, transmite CNBC preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai…