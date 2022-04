Stiri pe aceeasi tema

- Unii vand porumb pe plaja, alții droguri. Fiecare cu ce poate. O femeie și patru barbați au fost prinși in flagrant la un festival din Mamaia in timp ce vindeau substanțe interzise. Au inchiriat un apartament pentru a depozita drogurile Se pare ca cei cinci au inchiriat chiar și un apartament pentru…

- FOTO| FLAGRANT in Constanța, cu ajutorul polițiștilor BCCO Alba. Aproape 11 kilograme de droguri descoperite de oamenii legii FOTO| FLAGRANT in Constanța, cu ajutorul polițiștilor BCCO Alba. Aproape 11 kilograme de droguri descoperite de oamenii legii Polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- Doi frati acuzati de trafic de droguri vor trebui sa dea explicatii magistratilor Tribunalului. Cei doi au fost arestati in vara anului trecut, dupa ridicarea unui colet primit din Spania. Coletul consta in patru cutii de detergent, continand in fapt cannabis. Conform precizarilor facute de politistii…